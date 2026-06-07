Clockwork Revolution lanseres eksklusivt for Xbox i 2027

HQ

Microsoft fokuserer for tiden på to store konsolleksklusive titler, den første er Gears of War: E-Day og den andre Clockwork Revolution. Dette steampunk-inspirerte action-RPG ble vist frem i en ny trailer og er satt til å bli utgitt en gang i 2027.

Det blir utviklet av inXile, som beskriver spillet som: "... vårt tidsbøyende førstepersons action-RPG som utspiller seg i steampunk-byen Avalon, med en rollebesetning av uforglemmelige karakterer og en verden som reagerer dypt på hvert valg du tar. Vi jobber hardt med spillet og gleder oss til du kan spille det neste år."

Vi tar rollen som en karakter ved navn Morgan Vanette, og vi vil kunne manipulere tiden ved hjelp av et objekt som kalles Chronometer. Valgene vi tar i spillet, påvirker også karakterene rundt oss og Morgan.

Spillet vil også bli utgitt på dag én på Game Pass. For de som ønsker å dykke dypere inn i spillets detaljer, er det mer å lese her på Xbox Wire.