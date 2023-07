Clockwork Revolution utvikleren avslører sine inspirasjonskilder

HQ

En av de største overraskelsene fra forrige måneds Xbox Games Showcase var at RPG-veteranutvikleren Inxile Entertainment (The Bard's Tale, Torment: Tides of Numenera, Wasteland 3) kunngjorde sitt første prosjekt for Xbox siden de ble en del av Xbox Game Studios i 2018.

Det nye spillet er selvfølgelig også et RPG, og det har en steampunk-setting. Mange syntes det lignet veldig på BioShock og Singularity, som jo er veldig fine rollemodeller. Nå har spillets regissør Chad Moore fortalt oss mer om spillet på Twitter og gir oss noen ideer om hva vi kan forvente oss ved å avsløre sine inspirasjonskilder.

Han sier at vi kan forvente oss "dyp verdensbygging, overbevisende fortelling, knasende RPG-systemer, engasjerende gameplay og massiv reaktivitet" og forklarer at han "alltid har beskrevet @ClockworkGame som kjærlighetsbarnet til" Arcanum: Of Steamworks & Magick Obscura og Vampire the Masquerade: Bloodlines.

Interessant nok har Moore selv vært involvert i utviklingen av begge disse rollespillene, så det virker som om han vender tilbake til noe han virkelig elsker. Begge spillene er kjent for å ha en dyp fortelling og beslutninger som virkelig endrer utfallet av eventyret ditt.

Alt dette kombinert med et spill som er bygget eksklusivt for PC og Xbox Series S/X med Microsofts penger, gjør at forventningene våre allerede er høye. Gleder du deg til Clockwork Revolution?

