Cloud Gaming på Xbox-konsoller har økt med 45 % i løpet av det siste året

Vi vet allerede at alt skal være en Xbox, og en nøkkelkomponent for å gjøre dette mulig er Microsofts skytjeneste. Etter en viss stagnasjon de siste årene ser det nå ut til at ting begynner å gå fremover.

En pressemelding på Xbox Wire avslører at nettskyspill har vokst med 24 prosent det siste året, og blant Xbox-spillere er økningen på 45 prosent. Selv om dette ikke er fra skyhøye nivåer, er det tydelig at spillerne blir mer vant til å strømme titlene sine i stedet for å spille dem fra lokal maskinvare.

"Spillerne strømmer spillene sine mer enn noensinne - antall timer med spill i skyen fra Game Pass-abonnenter har økt med 45 prosent sammenlignet med samme tid i fjor. Og konsollspillere omfavner fleksibiliteten, og bruker 45 % mer tid på strømming i skyen på konsoll og 24 % mer på andre enheter."

Tidligere denne måneden ble Xbox Cloud Gaming-tjenesten lansert i India, noe som gjør det til det 29. landet der Cloud Gaming har blitt lansert. Med tanke på at det er verdens mest folkerike nasjon, er det rimelig å anta at Microsoft har høye forventninger.

Tidligere denne uken lanserte Microsoft også november-oppdateringen for Xbox Series S/X, som blant annet legger til nye funksjoner for nettskyspill. Du kan lese mer om det her.