Cloud Imperium sammenligner Squadron 42 med Grand Theft Auto VI

HQ

Cloud Imperium Games fortsetter å jobbe med Star Citizen og det medfølgende enspillereventyret Squadron 42. Folkefinansieringskampanjen har slått alle rekorder, og det diskuteres om det er på vei til å bli det mest imponerende spillet i historien eller bare en sofistikert svindel.

Nå har regissøren Chris Roberts kommentert Squadron 42 i den kanadiske avisen La Presse, og viser hvor sterkt han tror på tittelen sin, som han sammenligner direkte med lanseringen av Grand Theft Auto VI (oversatt av Bing):

"Vi håper det blir en nesten like stor begivenhet. Bortsett fra GTA 6 er det sannsynligvis det AAA-spillet med det største budsjettet."

Squadron 42 forventes å bli utgitt i 2026, som er samme år som Grand Theft Auto VI lanseres. Hvordan den kampen vil ende, gjenstår å se.