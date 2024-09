Cloud9 midtbanespiller Jojopyun har blitt løslatt

HQ

Det har vært et merkelig år for Cloud9s League of Legends-team i LCS. Med en liste over Thanatos, Blaber, Jojopyun, Berserker, og Vulcan, ble det antatt ikke bare at de ville gjøre det bra, men at de lett og udiskutabelt ville være de beste i regionen, om ikke i Vesten.

Dette har ikke vært tilfelle. Cloud9 ble nummer tre på våren og nummer fire på sommeren, og klarte ikke å kvalifisere seg til årets verdensmesterskap. Det har vært en fullstendig fiasko for organisasjonen.

I etterkant av dette har YouTuber IWDominate rapportert at Cloud9 mid laner Jojopyun har blitt sagt opp på grunn av årsak :

Så hva betyr dette? I hovedsak har organisasjonen valgt å avslutte spillerens kontrakt før tiden. Det betyr at Jojopyun - noe som er svært uventet fra organisasjonen som liker å selge spillerne sine videre - blir lagløs og en fri agent. Cloud9 vil rett og slett ikke ha noe mer med ham å gjøre.

Årsaken skal angivelig være at han kommer for sent. Til treningskamper, lagarrangementer og møter, konsekvent. Tatt i betraktning at ifølge hans (nå tidligere) lagkamerat Blaber, Jojopyun er den høyest tjenende LCS-spilleren, er det forståelig at Cloud9 med dette atferdsmønsteret vil føle at pengene deres ble dårlig brukt.

Hva synes du om nyheten? Vil det forhindre Jojopyun fra å finne et annet lag - har han kastet sin lovende karriere bort? La oss få vite det i kommentarfeltet.