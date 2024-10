Cloud9 New York deler måter med det meste av sin Call of Duty League-programliste

HQ

Tatt i betraktning at Cloud9 bare kom tilbake til en verden av konkurransedyktig Call of Duty for noen måneder siden, da den kjøpte New York Subliners -organisasjonen og omdøpte den til Cloud9 New York, er det ikke en stor overraskelse at nå er vi godt inn i lavsesongen at det sagnomsuste nordamerikanske laget ønsker å sette sitt stempel på vaktlisten.

C9 har bestemt seg for å skille seg fra det meste av CDL-listen i et forsøk på å gjenoppbygge og starte fra bunnen av. Dette betyr at Matthew "KiSMET" Tinsley, Cesar "Skyz" Bueno og Paco "HyDra" Rusiewiez har forlatt laget, og det samme har trenerne Troy "Sender" Michaels og Ehsan "DREAL" Javed.

Vi har siden sett at HyDra og Sender har sluttet seg til Los Angeles Thieves-organisasjonen, men når det gjelder resten og hvem C9 ser på som erstatninger for laget sitt, har det ikke blitt nevnt noe ennå.