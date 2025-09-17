Cloud9 New York forfremmer assistenttrener til hovedtrener

HQ

På slutten av sesongen 2025 Call of Duty League, Cloud9 i utgangspunktet ryddet huset med sin New York-franchise, da laget droppet sine forskjellige spillere og lastet ut flertallet av personalet også. En av de få som ble igjen var assistenttrener Arian "Arian" Chitsaz, og årsaken til dette ser ut til å være at laget hadde store ambisjoner for hans fremtid.

Det har nå blitt avslørt at Arian blir forfremmet fra assistenttrenerjobben til å bli Cloud9 New Yorks faktiske hovedtrener. Han vil overta lederoppgaver og også nå få i oppgave den enorme innsatsen med å gjenoppbygge resten av staben og spillerlisten fra bunnen av.

Arian har riktignok litt tid på seg til å fullføre bragden, ettersom CDL-sesongen 2026 vil bli spilt på Call of Duty: Black Ops 7, noe som med tanke på lanseringsdatoen 14. november sannsynligvis betyr at CDL ikke kommer tilbake før i desember eller senest tidlig i 2026.