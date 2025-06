Cloud9 splittes med Mang0 etter nylig upassende hendelse

HQ

Det er få spillere og organisasjoner som har holdt kontakten på samme måte som Cloud9 og Joseph "Mang0" Manuel Marquez har. Super Smash Bros. -spilleren har vært en del av den nordamerikanske organisasjonen siden 2014, men dette kommer nå til en slutt etter en trakasseringshendelse.

Nylig ble Mang0 fanget på strøm som så ut til å trakassere medinfluencer Maya, noe som slett ikke har gått bra med samfunnet og tydeligvis heller ikke C9. Organisasjonen har nå bestemt seg for å dele seg med spilleren og å gi ut en uttalelse der den tolererer handlinger som ligner på det Mang0 ble fanget.

"Uavhengig av ansiennitet for prestasjoner, er oppførselen som er demonstrert helt uakseptabel og er direkte i konflikt med organisasjonens kjerneverdier. Vi har nulltoleranse for trakassering og enhver annen form for upassende oppførsel.

"Vårt primære fokus er fortsatt å fremme et respektfullt, inkluderende og trygt miljø for alle som er tilknyttet Cloud9. Vi vil fortsette å samarbeide tett med våre talenter, partnere og samfunnet for å opprettholde og forsterke disse standardene."