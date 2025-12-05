Cloudflare-brudd forstyrrer store nettsteder, inkludert X, LinkedIn og Zoom

HQ

Et teknisk problem hos internettinfrastrukturleverandøren Cloudflare forårsaket omfattende forstyrrelser på store nettsteder og nettplattformer fredag morgen, inkludert X, LinkedIn, Canva og til og med overvåkingsnettstedet DownDetector.

Cloudflare rapporterte om problemet kort tid etter kl. 09.00 britisk tid, og sa at de undersøkte problemer med Cloudflare Dashboard og relaterte API-er. Ifølge Cloudflares systemstatus ble en potensiell løsning implementert.

Selskapet bekreftet senere at problemet ikke var et nettangrep, men stammet fra en bevisst endring i Web Application Firewall som var ment å adressere en nylig avslørt sikkerhetssårbarhet i React Server Components.

Endringen førte til at Cloudflares nettverk midlertidig var utilgjengelig i flere minutter. Dette følger et lignende strømbrudd i forrige måned, som gjorde at mange nettsteder var utilgjengelige i omtrent tre timer. For mer informasjon, se meldingen nedenfor.

Cloudflares systemstatus:

"Denne hendelsen er løst. En endring i hvordan Cloudflares Web Application Firewall analyserer forespørsler førte til at Cloudflares nettverk var utilgjengelig i flere minutter i morges. Dette var ikke et angrep; endringen ble implementert av teamet vårt for å bidra til å redusere den bransjeomfattende sårbarheten som ble avslørt denne uken i React Server Components. Vi vil dele mer informasjon etter hvert som vi får den i dag."