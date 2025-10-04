Når sto du sist foran en enarmet banditt, stakk inn en seddel og følte den magnetiske dragningen mens lysene blinket og hjulene snurret? Kanskje aldri, kanskje på et tvilsomt hotell i Sør-Europa der maskinen luktet sigaretter og billig plast. Uansett vet alle instinktivt hvorfor den kalles en enarmet banditt. Den er bygget for å rane deg - hensynsløst. Og det er nettopp her Cloverpit begynner: i det skitne lille rommet der du sitter fast med en spilleautomat, en rød telefon, et ødelagt toalett og en panteautomat som ser ut til å fnyse hver gang du fyller den med mer penger. Under føttene dine er det en luke som fører rett ned i mørket, en avgrunn som gapende venter på å ta deg når du mislykkes. Det er så enkelt at du nesten ler av det, men samtidig genialt. For du vet fra første spinn hva som står på spill: alt.

Premisset er like enkelt som det er sadistisk. Du står i gjeld til spilldjevelen, og den vokser for hver runde du spiller. Tre runder for å betale den tilbake, mislykkes du, åpnes døren og du faller. Lykkes du? Vel, gratulerer. Da er det bare å bite tennene sammen, for gjelden vokser til neste nivå, og djevelen på den andre siden av telefonlinjen øker innsatsen. Og apropos telefon - det røde håndsettet ringer etter en vellykket runde og gir deg tre valg: kanskje doble verdien av sitroner, øke oddsen for seler, eller gjøre noe annet obskurt som endrer hele maskinens DNA. Alt dette er ispedd en liten kiosk der du kan kjøpe amuletter: en grønn chili som buffrer lykken, en hellig bibel som redder deg fra tre seksere (666 - mer eller mindre døden på Cloverpit, selvfølgelig) eller andre merkelige små dingser som sakte, men sikkert bygger opp din egen personlige spilleautomatmeta. Det er på samme tid genialt og håpløst vanedannende, et system der hvert løp er unikt, men alltid hviler på det samme, åpenbare fundamentet: Trekk i spaken, og så er du i gang.

Litt farger på veggene, et mykt, frynsete teppe og noen fine malerier kan gjøre det skikkelig hjemmekoselig - eller hva tror du?

Du kan ikke spille Cloverpit uten å trekke paralleller til Balatro, pokerrougeliten som i utgangspunktet ga liv til hele undersjangeren. Uten LocalThunk ville Cloverpit sannsynligvis aldri ha eksistert, det kan vi være ærlige på. Men dette er ingen blek etterligning, det er et søsken som har valgt en helt annen vei. Der Balatro er bygget på pokerhåndens matematiske eleganse, er Cloverpit bygget på tilfeldighetenes brutale hjerte. Multiplikasjoner, kombinasjoner, økte verdier og tilfeldige effekter ligger til grunn for begge spillene - men der Balatro fremkaller følelsen av å bygge en finkalibrert kortstokk, føles Cloverpit som å stå på kasinogulvet med en bøtte mynter og et tåpelig håp om at jackpotlysene skal begynne å blinke av frenesi. Det er skittent, intenst og på en eller annen måte merkelig rent i sin ondskap.

Det er også et FPS. Ja, det høres rart ut, men det er sant. Du går rundt i den klaustrofobiske cellen som lukter mugg og desperasjon, og du må ta små valg hele tiden. Det er ikke mye spillerom, men nok til at du føler deg fanget, innestengt og overvåket. Det ødelagte toalettet står der og stirrer på deg som et stumt vitne, klar til å svelge dine sorger, bokstavelig talt. Hver gang du gjør noe - kjøper en amulett, tar telefonen, spiller på maskinen - bygger din egen lille tragedie seg sakte opp. Og for hver runde innser du at det ikke er et spørsmål om du kommer til å dø, men når.

"Lucky Charms" er, sammen med telefonen, de viktigste komponentene for å få spilleautomaten til å bokstavelig talt eksplodere.

Og dø gjør du. Ofte. Men hvert dødsfall betyr også fremgang, for det er en roguelite, og hver fiasko låser opp nye gjenstander, nye kombinasjoner, nye måter å manipulere maskinen på. Den første jackpoten føles som en personlig seier, nesten som å lure systemet, selv om du innerst inne vet at huset alltid vinner. Kanskje er det den største bragden med Cloverpit: at det klarer å gi deg lyst til å fortsette, selv når du vet at du taper på forhånd. At det klarer å gi deg små gevinster som føles monumentale i øyeblikket, selv om de bare fører til enda større gjeld. Det er nesten poetisk i sin kynisme.

Grafikken er en tydelig flørt med retroestetikken. Grove piksler, skitne farger, en design som balanserer på grensen mellom sjarmerende stygg og bevisst stilig. Det er en klaustrofobisk, nesten trykkende atmosfære i rommet som forsterkes av lydbildet: maskinens kvernende lyd, klirringen av mynter, den plutselige ringingen i telefonen. Det er enkelt, men det fungerer, og atmosfæren bærer hele spillet mer enn noen historie noensinne kunne gjort. For det er en historie, om hvorfor du er der, hvem som har låst deg inne, hva som venter utenfor. Men det er mer kulisser enn noe annet, en vag unnskyldning for å bygge opp den svette følelsen av å være fanget. Den store historien er egentlig den samme som i et hvilket som helst kasino: du mot tilfeldighetene.

Men ikke alt er perfekt. Tekstene som beskriver sjarm og effekter, er til å begynne med helt uforståelige. Stabler av tall, prosenter og termer som føles som et slags internt kodespråk. Forståelig nok - spillet er jo basert på matematikk - men det hadde ikke skadet med en litt jevnere læringskurve. Det er her spillet taper, for det blir mer frustrerende enn mystisk når du ikke forstår hva en ny ting faktisk gjør. Jeg har ikke noe imot å føle meg dum i spill, men jeg vil i det minste ha en sjanse til å late som om jeg forstår.

Et sjeldent jackpotøyeblikk.

Og så var det skrekkelementet. Spillet hevdes (av noen ) å være et skrekkspill, men det er en strekning. Jada, det er mørkt, skummelt, klaustrofobisk og tydelig skittent, men Cloverpit er mer satire enn skrekk. Det er mer en kommentar til spilleavhengighet, kapitalisme og hele denne evighetsmaskinen vi kaller moderne underholdning enn noe annet. Og det fungerer. Satiren er rå, men den er også morsom, nesten smertelig treffsikker. Den får deg til å le av det absurde i å mate penger inn i en maskin, selv om du vet at det er akkurat slik verden ser ut noen ganger.

Jeg liker Cloverpit, det gjør jeg virkelig. Det er ikke et perfekt spill, det er ikke engang et spesielt rettferdig spill, men det er dypt underholdende. Det tar det enkle ved en spilleautomat og gjør det til en dødsdans, en konstant kamp mot tilfeldighetene og dine egne impulser. Det er ikke like polert eller avhengighetsskapende som Balatro, men det treffer likevel noe grunnleggende i gamblerhjernen: følelsen av at neste spinn kan være det som forandrer alt. Og selv om det aldri gjør det, selv om du vet at maskinen er rigget fra starten av, sitter du der og trekker igjen. Og en gang til. Og igjen. Og igjen.

Cloverpit er et spill du ikke burde spille, men som du ikke kan slutte å spille. Og det, mine venner, er sannsynligvis den mest nøyaktige anmeldelsen du kan gi et spill som handler om å aldri kunne stoppe.