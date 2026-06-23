CMF, lavprismarken til Nothing Phone, vil ikke lansere en ny telefon i år

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CMF er det rimelige merket som eies av Nothing, og det vil ikke lansere en etterfølger til Phone Pro 2 med det første, som rapportert av Engadget. Dette skyldes de stigende kostnadene for minne.

CMF jobbet med en etterfølger til Phone Pro 2, men på grunn av dagens minnepriser kan ikke datterselskapet produsere en telefon til en pris som er fornuftig for CMF. Så det blir ingen ny telefon i år.

Nothings CMF lanserte Phone Pro 2 som sin nyeste flaggskipsmodell i april i fjor. Det var den letteste og tynneste smarttelefonen de noensinne har designet, og merket antydet den gang at telefonen kan holde i to dager på én lading. Noen måneder etter at Phone Pro 2 ble lansert, skiltet Nothing ut CMF-merket som et selvstendig datterselskap med hovedkontor i India.

CMF lanserer ikke en ny telefon i år, men heldigvis får vi «flere nye produkter».