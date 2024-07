Hvis du spør meg, har Nothing allerede hatt en voldsom innvirkning på det generelle smarttelefonmarkedet. Ikke bare har de for første gang gjort seg fortjent til rollen som en disruptor, men de har også gjort det med en ærlighet vi sjelden har sett siden de tidlige OnePlus-dagene. Grunnleggeren Carl Pei tror på iøynefallende lokkemidler, at visuell design virkelig er en avgjørende del av måten vi samhandler med telefonene våre på, og Nothing's Glyph tilbake plasserte dem på det teknologiske kartet sammen med konkurransedyktige priser.

Nå er de klare til å stikke kjepper i hjulene for konkurrentene igjen med CMF, et nytt undermerke som har som mål å være enda billigere uten å gå på akkord med særegen design eller kvalitet. I skrivende stund er CMF Phone 1 tilgjengelig for rundt £240, og det enkle faktum at den ikke er eWaste fra starten av, er imponerende i seg selv.

Ok, hva får du for dine £240? Hva med et MediaTek Dimensity 7300 5G-brikkesett laget på en 4 nm-prosess, kombinert med mellom 8 og 16 GB RAM, en 6,67' AMOLED-skjerm med 120 Hz Adaptive Refresh-Rate som kan nå opp til 2000 NITS og en rimelig bred kameralinse. Selv da er det lett å hevde at du får mye for pengene.

Men det blir enda bedre, for telefonen veier bare litt over 200 gram og har en solid tyngde, og baksiden er ikke i plast, men i skinnimitasjon, noe som er en flott måte å gi en kvalitetsfølelse på uten å bruke mye dyrere materialer som titan eller til og med en lett aluminiumslegering. Det er også Bluetooth 5.3, WIFI 6, 33W lading og et 5000mAh batteri, og den er også "støv- og sprutbestandig", selv om den ikke har en faktisk IP-sertifisering. Den har til og med microSD-kort, slik at du enkelt kan utvide til 2 TB.

Det kuleste er at CMF lanseres her som et slags sammenhengende økosystem for tilbehør, og jeg advarer mot kjedelige Android tryhards som er altfor raske til å avskrive alt som ikke er en ekstra prosessorkjerne eller optisk zoom som en "gimmick". Det er akkurat det dette er, men det gir denne budsjettmobilen så mye karakter. I stedet for å selge deg deksler, er baksiden festet med klare små skruer, og du får den riktige skrutrekkeren i esken. CMF selger deg deretter hele baksider i forskjellige farger, og det er gjennom disse skruene at du kan kjøpe en slags MagSafe-overflate med sterke magneter, en lommebok og mye mer. Det er rent visuelt, ingen tvil om det, men CMF har en unik sjanse til å tilby langt mer pragmatiske fordeler her også, og MagSafe er faktisk ganske smart (selv om telefonen dessverre mangler trådløs lading).

Nothing CMF har ikke gått på kompromiss med CMF på noen måte, og det gjelder også programvaren. CMF Phone 1 lanseres med Nothing OS 2.6, den samme versjonen som du finner på de nå "dyrere" Nothing Phone -modellene. Kombinert med en responsiv skjerm er det til tider vanskelig å innse at du bruker en telefon som egentlig koster en femtedel av en Samsung Galaxy Ultra, eller et hvilket som helst annet flaggskip. Det hele føles responsivt, fungerer godt nok og har den typiske Nothing OS-stilen.

Det finnes imidlertid tilfeller der disse kompromissene spiller inn. Vibrasjonsmotoren er ganske dårlig, og det samme kan sies om den eneste monohøyttaleren. Det er ingen tvil om at det finnes aspekter ved brukeropplevelsen som gjør at en telefon til 240 pund rett og slett ikke kan opprettholde illusjonen om at den er akkurat som en mye, mye dyrere telefon. Det er rett og slett ikke realistisk. Men CMF er virkelig i nærheten av dette.

Kamerasystemet består av en IMX882-sensor fra Sony som hovedkamera. Den er på 50 megapiksler ved f/1,8, og den får hjelp av en relativt enkel dybdesensor på 2 megapiksler. Ja, du leste riktig. Det er ikke noe ekstra kamera her, ikke noe ultravidvinkel, ikke noe telefoto og heldigvis ikke noe søppelmakro. Dette er overraskende ærlig og står i sterk kontrast til mange budsjettmobiler fra kinesiske merker som har for vane å klistre på makroobjektiver ved siden av et billig ultravidvinkelkamera og deretter kalle det "trippelkamerasystem". Bildene er fine, men ikke verdt å skrive hjem om. De er brukbare, men de ser selvfølgelig ikke ut som en Pixel eller flaggskipene. Det er hva du kan forvente av billige telefoner i 2024, og det er faktisk til syvende og sist et kompliment.

Nothing Med sin første CMF-telefon, og sammen med Watch 2 Pro og hele økosystemet av tilbehør, har de nok en gang gjort seg fortjent til rollen som disruptor. Det er få klager, men totalt sett er dette en seier for forbrukeren.