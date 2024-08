HQ

Nothing kickstartet nylig sitt budsjettorienterte undermerke CMF, og vi anmeldte først den viktigste nylanseringen, CMF Phone 1. Men dette har skjedd samtidig med en ny smartklokke som også har potensial til å sette fyr på en lang, lang rekke konkurrenter som altfor lenge har sluppet unna med å selge billige, men til syvende og sist skuffende rektangulære fitness-smartklokker. Dette er CMF Watch 2 Pro.

Vi begynner igjen med prisen, og den er £69 i Storbritannia. Det er billig. Det er godt over en kvart Apple Watch SE, nær en tredjedel av hva Huawei tar for sin ellers ganske billige Watch Fit 3, og det er en hel tredjedel av OnePlus' Watch 2. Så dette er billig - virkelig billig. CMF Watch 2 Pro konkurrerer i realiteten med såkalte "Smart Bands" fra blant annet Xiaomi, Redmi, Amazfit og Samsung, små rektangulære treningsarmbånd som ikke gjør stort mer enn å kopiere Apples treningsrutiner.

Derfor er det mildt sagt ganske vilt å pakke ut CMD Watch 2 Pro. For dette føles som alt annet enn noe som er satt sammen for å nå et visst budsjettmål. Den nydelige skjermen er kanskje sirkulær, men den matte finishen rundt sirklene, den medfølgende oransje remmen som er overraskende godt konstruert, og selve emballasjen er nydelig. Jada, det er CMF, men det er også Nothing, og de har allerede knekt koden for kvalitetsfølelse med begrensede ressurser.

CMF Watch 2 Pro har uendelig mye karakter rett ut av porten, men nå som spesifikasjonene også betyr noe, la oss ta en titt på dem her. Du får en 1,32" AMOLED-skjerm i 466x466, som faktisk yter over 620 NITS i 60 Hz. Selv om det er ekstremt vanskelig å finne ut nøyaktig hvilken SoC som er under panseret, er CMFs proprietære operativsystem ganske lett, og ligner delvis på en slags Nothing -tolkning av Samsungs Tizen. Med andre ord finnes det over 100 treningsmoduser, overraskende dyp integrasjon med varslingssentre på tvers av telefonmerker, mange tilpassbare urgrensesnitt og noe sånt som en ukes batterilevetid.

Klokken har til og med offisiell IP68-sertifisering, en utskiftbar ramme, ringen som sitter rundt urskiven, og den bruker standardiserte reimer på 22 millimeter. Kronen kan brukes til å navigere i den enkle programvaren, og den medfølgende appen er både stilig i typisk Nothing -stil og funksjonell, om ikke litt enkel. Men man kan lett argumentere for at man ville brukt mer penger på en klokke.

Det du er tvunget til å leve med, er et proprietært brukergrensesnitt, og det betyr at det mangler bredere funksjonalitet som bare apper kan tilby, og det finnes ingen apper i det hele tatt. Det er ikke et større økosystem, som på en Apple Watch, eller en Pixel Watch. Men selv med det i bakhodet er dette et utmerket alternativ til de billigste smartklokkene, som har langt mer stil, identitet og matchende funksjonalitet.