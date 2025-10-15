CO₂-konsentrasjonen i atmosfæren er på sitt høyeste nivå siden målingene startet

HQ

Planeten opplever nå den raskeste økningen i CO₂ siden målingene begynte. Det melder Verdens meteorologiorganisasjon (WMO): CO₂-nivåene steg med 3,5 deler per million i 2024 - den største årlige økningen siden moderne målinger startet i 1957.

Konsentrasjonen nådde 423,9 ppm i fjor, 52 % høyere enn før den industrielle revolusjonen. WMO peker på rekordhøy bruk av fossilt brensel, omfattende skogbranner og skogens og havets svekkede evne til å absorbere karbon som de viktigste årsakene til økningen.

Luftkvaliteten i Saigon - Ho Chi Minh-byen - Vietnam Luftkvaliteten i Saigon er forurenset og tåkete, og dette er en vanlig situasjon i byer i Sørøst-Asia // Shutterstock

"Varmen som fanges opp av CO2 og andre drivhusgasser, setter turbo på klimaet og fører til mer ekstremvær. Å redusere utslippene er derfor avgjørende, ikke bare for klimaet, men også for vår økonomiske sikkerhet og samfunnets velferd", sier WMO.

Metan og lystgass, de andre viktigste klimagassene, vil også nå rekordnivåer i 2024. Forskere advarer om at naturlige "sluk" som skog og hav mister evnen til å fange opp CO₂, noe som gjør det som tidligere var en buffer, til en del av en farlig tilbakekoblingssløyfe.

