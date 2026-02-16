Co-op har ikke overraskende økt massivt blant de mest solgte Steam-titlene

HQ

Hvorfor slåss når man kan spille sammen? Det er lett å se økningen i co-op de siste årene, og selv om ordet "venneslop" slenges rundt her og der, er det tydelig at spillere liker å tilbringe tid sammen med vennene sine i PvE-opplevelser som Lethal Company, R.E.P.O., Peak, Split Fiction og flere.

GameDiscoverCo-nyhetsbrevet gravde nylig i økningen av co-op på Steam, og viste gjennom økningen av visse nøkkelord som når spillene som tjener > $ 100 000, hvordan spillerne leter etter forskjellige typer opplevelser. Mellom 2022 og 2023 gikk mengden nye spill som tjente den viktige > $ 100 000-marginen med co-op som nøkkelord fra 3,2% til 5,1%. Mengden nye spill med co-op hoppet også fra 1,4 % til 2,1 % mellom 2023 og 2025, noe som betyr at selv om vi ikke ser en fullstendig overbelastning av co-op-opplevelser, er utviklerne i ferd med å få øynene opp for at disse spillene tiltrekker seg spillernes oppmerksomhet.

Andre steder ser vi en sterk økning i nøkkelord som kos, overlevelse, bygging og håndverk, noe som viser hvilken type opplevelser folk ønsker å ha sammen med vennene sine. Spesielt kosespill hadde et enormt hopp, og gikk fra 0,4 % i 2022 til 3,5 % av spillene som omsatte for mer enn 100 000 dollar i 2025. Flere mennesker lager koselige spill, men mange flere er villige til å spille dem, ettersom de er innbydende spill som lar deg få litt nedetid etter en lang dag. Ifølge GameDiscoverCo reagerer publikum bare positivt på den merkelappen også. Kanskje en motreaksjon på mange år med pressede vanskelighetsgrader i enkelte spill?