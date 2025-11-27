Coatsink sier opp rundt halvparten av arbeidsstokken på grunn av det "utfordrende markedet for samutvikling"

HQ

Det har vært en brutal dag for britisk spillutvikling allerede, da vi tidligere rapporterte om nyheten om at Splash Damage skulle møte masseoppsigelser, og dette er noe som utvikleren Coatsink også må overvinne.

Som bekreftet av morselskapet Thunderful Group, Coatsink vil miste rundt halvparten av den totale arbeidsstyrken, noe som tilsvarer 50-60 roller, alt på grunn av "et mer utfordrende medutviklingsmarked" og som "virksomheten er for tiden ikke i stand til å støtte alle eksisterende ansatte."

Det nevnes at disse oppsigelsene vil medføre kostnadsreduksjoner på rundt 10-12 millioner SEK (rundt 800 000 - 950 000 GBP) i første halvdel av 2026 og 25-30 millioner SEK (rundt 2 millioner - 2,4 millioner GBP) i løpet av hele 2026.

Målet med disse nedbemanningene er å skape et "mer konsentrert fokus" slik at "studioet forblir godt posisjonert for å levere på alle eksisterende og kommende topp-prosjekter, styrke partnerverdien og kapitalisere på sin sterke kommersielle pipeline for å sikre nye muligheter."