Cobra Kai avsluttes med en "stor 80-tallsfilmsavslutning"

Netflix' beslutning om å dele den siste sesongen av Cobra Kai opp i tre deler har fått det til å føles som om den avsluttende episoden har blitt dratt ut i tid, hovedsakelig fordi sesongen vil ha vært på lufta i rundt 10 måneder når den tredje og siste delen kommer. Heldigvis har seriens skapere og hovedrolleinnehaver Ralph Macchio forstått at den store finalen må avsluttes med et smell, og det er nettopp det Macchio har lovet i et nylig panel på Sony Pictures Entertainment-messen, ifølge Variety.

"Du må nå bunnen for å komme opp igjen, og det er på en måte der vi er. Jeg er veldig spent. Det er lagt opp til å omfavne den store 80-tallsfilmslutten som jeg har en følelse av at vi vil finne og gå videre. Det føles riktig å lande flyet, "Cobra Kai" på ordentlig... [og at] dette kapittelet er slutt."

Spørsmålet om hvordan denne "store 80-tallsfilmsavslutningen" vil se ut, gjenstår å se, ettersom det foreløpig ikke er knyttet noen utgivelsesdato til den siste episoden. Forhåpentligvis får vi vite mer snart, ettersom Part 2 debuterte på streameren for nesten to uker siden 15. november.