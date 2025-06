Cobra Kai stjernen skal ha bitt en annen skuespiller på et fanarrangement i helgen

HQ

I en ganske overraskende og sjokkerende vending har en rekke rapporter begynt å gjøre runder om at skuespilleren som spilte Cobra Kai skurken John Kreese, Martin Kove, nylig måtte eskorteres ut av et fanarrangement etter å ha tatt tak i og bitt medspilleren Alicia Hannah-Kim (kjent som Kim Da-Eun) i serien.

Ifølge Entertainment Weekly ble hendelsen raskt håndtert av politiet, som har skrevet en rapport som hevder at Hannah-Kim i forbindelse med en opptreden på Washington State Summer Con i helgen stakk innom for å hilse på Kove, som svarte med å gripe tak i henne og bite henne.

Hannah-Kim forklarer: "Jeg gikk forbi Martin Kove, klappet ham på skulderen og sa hei, og han snudde seg rundt, tok tak i armen min og bet meg hardt, så jeg nesten fikk blod. Jeg skrek og trakk meg tilbake, og så tok han tak i armen min igjen for å kysse den."

Hun fortsetter: "Jeg hadde synlige tannmerker og umiddelbare blåmerker og smerter. Vi henvendte oss til Martin i green room senere (30 minutter), og han ble rasende og rasende og synlig sint da jeg ba ham rolig om å ikke bite meg. Han insisterte på at han bet meg for moro skyld."

Kove skal ha fortalt politiet at han bare "tullet" og at selv om han innrømmet å ha bitt Hannah-Kim, gjorde han det "for moro skyld, og han trodde han var morsom" og "trodde ikke det var en stor sak" ettersom paret angivelig pleide å "leke slåss hele tiden på settet til Cobra Kai".

Det har ikke kommet noen ytterligere uttalelse fra noen av dem om saken ennå.