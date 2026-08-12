Cobra Møte innkalt for å drøfte den ekstreme heten som herjer i USA Kingdom

HQ

Storbritannia står foran sin femte hetebølge på rad denne sommeren, med lite eller ingen regn eller pusterom mellom dem. Landet har blitt hardt rammet, i så stor grad at store deler av nasjonen offisielt befinner seg i tørke, noe som reiser spørsmålet om hvordan man skal takle mangelen på matforsyninger den kommende vinteren.

Med enda en temperaturstigning i horisonten, som forventes å føre til gul helsealarm i store deler av landet, spesielt i Midlands og sørøst, er det ifølge BBC News blitt kjent at det er innkalt til et Cobra-møte for å diskutere den ekstreme heten Storbritannia har opplevd så langt i sommer.

Møtet finner sted i dag, 12. august, og den nye statsministeren Andy Burnham skal lede møtet. Møtet vil ha deltakelse av ministre fra Departementet for miljø, mat og landbruksspørsmål, samt andre fra Innenriksdepartementet, Helsedepartementet og Miljøverket.

Selv om vi må vente på referatet fra møtet, er det varslet at den kommende hetebølgen vil nå en topp på 38,5 ℃, noe som vil gjøre dette til den varmeste augustdagen som er registrert siden 2003, og dermed forlenge en rekordvarm sommer ytterligere.