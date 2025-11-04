Coca-Cola bruker nok en gang generativ kunstig intelligens til å skape sin juleannonse

HQ

I en tid der det hver dag diskuteres om generativ AI kommer til å være bra eller dårlig for verden, er det forståelig at store selskaper som nekter å ansette ekte kunstnere fordi en datamaskin kan lage noe "like bra", skaper kontroverser. Coca-Cola så denne effekten i 2024, og i år har de gått all-in på genAI igjen.

I en reklame som ikke inneholder menneskelige karakterer før julenissen dukker opp helt til slutt, gjør Coca-Cola det klart hva de mener om AI og hvordan de kommer til å fjerne den menneskelige tilnærmingen fra markedsføringen sin, som en gang var stolt av humanisme. "I fjor kritiserte folk håndverket. Men i år er håndverket ti ganger bedre", sier Pratik Thakar, global VP og leder for generativ AI hos Coca-Cola, til The Hollywood Reporter. "Det vil være folk som kritiserer - vi kan ikke gjøre alle 100 prosent fornøyde. Men hvis flertallet av forbrukerne ser det på en positiv måte, er det verdt å gå videre."

"Haterne på Internett er de som snakker høyest", sier Jason Zada, grunnleggeren av det LA-baserte studioet Secret Level, som har laget reklamen. "Mange av dem som klaget i fjor, kom fra den kreative bransjen og var redde - redde for jobbene sine, redde for hva den gjorde. Men jeg tror reklamen ble testet veldig godt, og vanlige folk likte den veldig godt."

"Ja, noen deler av bransjen var ikke fornøyd med at vi brukte en 100 prosent generativ AI-film, men det er en del av det å gjøre noe banebrytende", la Thakar til. "Ånden er ute av flasken, og du kommer ikke til å putte den inn igjen."

Dette er en annonse:

Annonsen er lagt ut nedenfor via DiscussingFilm slik at du kan se den. La oss få vite om du fortsatt tenker på å kjøpe cola til hele verden etter denne.

Dette er en annonse: