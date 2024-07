Coca-Cola lanserer ny popcornsmak

HQ

Etter de mange ulike fruktige smakskombinasjonene du kan få med cola i dag, ser det ut til at colakongen har bestemt seg for å forgrene seg til andre søte godbiter for å lage interessante smakskombinasjoner, og det siste skuddet på stammen er cola med popcornsmak.

Dette vil sannsynligvis umiddelbart høres enten ekkelt eller fristende ut for deg, og det ble først oppdaget av matinfluencer snackolator over på Instagram. Det ser ut til at denne drikken bare er tilgjengelig i Tyskland for øyeblikket, så hvis det ikke høres ut som din kopp te, er du trygg så lenge du befinner deg utenfor Tysklands grenser.

Med tanke på at den klassiske kombinasjonen på kino kan være en stor porsjon cola sammen med en stor bøtte popcorn, virker ikke dette som den villeste smakskombinasjonen der ute, og det høres definitivt spennende ut, men det er opp i luften om det vil være velsmakende eller ikke. Kommentarene på snackolators Instagram-post er mildt sagt delte.

Dette er en annonse: