Coco Gauff forklarer utbruddet sitt i Australian Open og Swiatek forsvarer henne

Coco Gauff gikk på en skikkelig smell i Australian Open, da hun tapte for Elina Svitolina i kvartfinalen med 6-1, 6-2 på bare 59 minutter. Verdenstoeren gjorde 26 uprovoserte feil og slo bare tre rene vinnere på 15 game i kampen, og senere slo hun ut i det hun trodde var et privat sted, en rampe som førte til garderoben: Kameraene fanget henne da hun slo racketen sin syv ganger i gulvet.

På en pressekonferanse senere ble hun naturligvis spurt om utbruddet. "Visse øyeblikk føler jeg at de ikke trenger å kringkastes. Jeg prøvde å gå et sted hvor jeg trodde det ikke var et kamera, for jeg liker ikke nødvendigvis å knuse racketer."

Gauff sa at det samme skjedde med Aryna Sabalenka etter en finale i US Open, og forsvarte seg med at hun hadde lovet å aldri knuse en racket etter at 21-åringen gjorde det på Roland Garros "fordi jeg ikke føler at det er en god representasjon".

Iga Swiatek, som også led et stort nederlag mot Elena Rybakina i kvartfinalen, forsvarte Gauff og ba om mer privatliv for spillerne: "Spørsmålet er om vi er tennisspillere? Eller er vi dyr i dyrehagen? Det ville vært fint å ha litt privatliv", og forklarte at "i andre idretter har du noen tekniske ting du ønsker å gjøre. Det ville vært fint å ha et sted der du kan gjøre det uten at hele verden ser på".