Coco Gauff kritiserer fiendtligheten mot transsamfunnet etter WTA-turneringens obligatoriske kjønnstester

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Den amerikanske tennisspilleren Coco Gauff, som for tiden er nummer 4 på WTA-verdensrankingen, har uttrykt bekymring for de obligatoriske kjønnstestene for kvinnelige tennisspillere som Women's Tennis Association (WTA) har innført. Formålet med testene er «å fremme like sportslige muligheter i profesjonell kvinnetennis og opprettholde rettferdig konkurranse for alle spillere», slik WTA uttalte i en pressemelding.

Det har vært mange ulike reaksjoner på denne politikken, som ble kunngjort forrige måned, og Gauff inntar en mellomposisjon: selv om hun erkjenner at det er viktig å ivareta rettferdighet i sporten, beklager hun at det har skapt mye fiendtlighet mot transsamfunnet.

«Jeg synes dette er en svært nyansert diskusjon. Jeg er vel på en måte enig i at man bør forsøke å beskytte rettferdigheten i kvinneidretten. Men jeg liker heller ikke angrepene som dette fører til. Folk som egentlig ikke bryr seg, men som bare vil bruke dette som en grunn til å angripe transsamfunnet. Så jeg er ikke akkurat noen stor tilhenger av det heller.

«Når det gjelder mitt standpunkt, støtter jeg definitivt transsamfunnet, men jeg støtter også behovet for å skape rettferdighet i idretten».