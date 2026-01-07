Coco Gauff og Christian Harrison tar USA til semifinalen i United Cup

HQ

United Cup i Australia går videre med den første semifinalisten, USA, takket være mixed double-paret Coco Gauff og Christian Harrison, som for andre gang avgjorde oppgjøret mot Hellas til sin fordel. For noen dager siden tapte Gauff for Jessica Bouzas fra Spania, men senere vant Harrison og henne selv den avgjørende mixed double-kampen for å eliminere Spania.

En lignende ting skjedde onsdag i Perth, Australia: Coco Gauff (nylig degradert til 4. plass i verden) slo Maria Sakkari 6-3, 6-2, men en inspirert Stefanos Tsitsipas slo Taylor Fritz 6-4, 7-5 og utlignet dermed kampen: hans første topp 10-seier siden 2024.

Det var opp til Gauff og Christian Harrison, som beseiret mixed-duoen Sakkari og Stefanos: 4-6, 6-4, 6-6 (10-8). USA venter nå sin rival i semifinalen, som kommer fra kvartfinalen mellom Polen og Australia senere i dag.

På den andre siden av braketten møter Sveits Argentina, og Belgia møter Tsjekkia. I denne turneringen representerer spillerne sine land, men vinner også ATP- og WTA-poeng, opptil 500.