Coco Gauff slår venninnen Jessica Pegula i Wuhan og får selvtillitsboost før WTA-finalen

Amerikanske Coco Gauff slo landsmannen og venninnen Jessica Pegula 6-4, 7-5 i Wuhan Open, en WTA 1000-turnering, og fikk et selvtillitsboost etter en ujevn sesong, som startet bra med seieren i Roland Garros i juni, men som ble etterfulgt av en rekke nederlag, blant annet da Naomi Osaka ble slått ut av US Open i fjerde runde. 21-åringen tok sin ellevte WTA-tittel i single like før tittelforsvaret i WTA Finals i Ryadh i november, og legger til en 9-0-seier i finaler på hardbane.

"Dette gir meg definitivt mye mer selvtillit inn mot WTA-finalene, etter hvordan midten av sesongen gikk for meg, spesielt i New York. Det gir meg mye selvtillit til å prøve å forsvare tittelen" fortalte Gauff etter kampen (via Reuters). "Etter å ha vunnet den i fjor, vet jeg hvor tøft det er, så jeg kommer til å ta det kamp for kamp og forhåpentligvis kan jeg ende opp med trofeet.

Gauff kommenterte også hva det betydde å spille mot venninnen Jessica Pegula, som hun vant Miamo Open-tittelen i double i 2023, for første gang i en finale. Gauff sa at Pegula var en av de første "som var hyggelig mot meg og ønsket meg velkommen med åpne armer" da hun begynte på touren.

Dette er den andre tittelen for Gauff i år, som for øyeblikket er nummer tre i verden på WTA-rankingen.