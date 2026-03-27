Coco Gauff, som skal møte Sabalenka i finalen i Miami Open, føler fortsatt på "bedrager-syndromet"

Coco Gauff og Aryna Sabalenka møtes i finalen i Miami Open på lørdag, den første for Gauff, og den andre finalen på rad for Sabalenka, som vant i fjor over Jessica Pegula. Gauff, som er nummer fire i verden og har vunnet to Grand Slam-turneringer, sa at hun noen ganger fikk "bedrager-syndromet" før semifinalekampen.

Gauff åpnet seg for pressen i Miami. "Selv når de sier hva jeg har oppnådd når jeg går på banen eller under oppvarmingen, føles det ikke som meg, og jeg tenker: 'Å, du har faktisk en god karriere'. Men det føles ikke slik noen ganger.

Når du jobber med ting, og spesielt med serven min, føles det som om jeg ikke burde være der jeg er. Men tennis lyver ikke, ballen lyver ikke, så jeg må bare tro på meg selv", sa den 22 år gamle amerikaneren til Reuters.

Gauff slo Karolína Muchová 6-1, 6-1, og senere slo Sabalenka Rybakina 6-4, 6-3, en mer overlegen seier enn "russisk rulett"-finalen i Indian Wells tidligere denne måneden.