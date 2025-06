Coco Gauff vinner Roland Garros for første gang: Sabalenka må vente ett år til

HQ

Med tanke på hennes status som verdens nummer 1, og at hun slo den firedobbelte mesteren Iga Swiatek, forventet mange at Aryna Sabalenka ville være favoritt til å vinne Roland Garros-tittelen i damesingle. Men Coco Gauff kom bakfra og beseiret henne på Philippe Chatrier med 6-7(5), 6-2, 6-4. Det er den andre Grand Slam-turneringen for den 21 år gamle amerikaneren, etter US Open i 2023, og hun befester sin andreplass på WTA-rankingen.

Gauff var nære i finalen i 2022, men med seieren er hun den første amerikaneren som har vunnet Roland Garros siden Serena Williams i 2015.

En stor skuffelse for Sabalenka, som til tross for sin enorme margin som verdens beste tennisspiller, nå har tapt tre av seks Grand Slams-finaler.