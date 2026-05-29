Cococucumber vil "absolutt elske" å lage en Arcane-lignende Echo Generation animasjonsserie

Nå som Echo Generation 2 har kommet på PC og Xbox Series X / S, og gir en ganske unik titt på formelen som så mange ble forelsket i da det originale spillet debuterte, begynner du kanskje å lure på hva fremtiden kan holde for Echo Generation-sagaen. Vi fikk nylig sjansen til å snakke med utvikleren Cococucumber for å lære mer om deres store ambisjoner for universet.

For det første spurte vi om teamet er interessert i å lage en tredje Echo Generation, eller kanskje utforske spinoffs, spesielt siden endringen i struktur og spill mellom den første og andre tittelen åpner døren til alle slags muligheter.

Som svar på dette fortalte spillregissør Martin Gauvreau oss: "Vi ser definitivt et stort potensial i Echo Generation-universet, og vi er veldig åpne for å utforske ulike retninger i fremtiden. Det kan bety at vi fortsetter hovedhistorien, fokuserer på helt nye karakterer, eller til og med eksperimenterer med ulike sjangre eller spin-offs innenfor samme univers. Akkurat nå er ingenting utelukket."

I dag kan videospill utvides til en hel rekke områder utover det interaktive kjernemediet, og derfor spurte vi også om Cococucumber noen gang kunne tenke seg å utforske filmatiseringer for Echo Generation.

"Vi vil absolutt gjerne utforske den muligheten. En animert begrenset serie i stil med Arcane kunne vært en veldig spennende måte å dykke dypere inn i verdenen og karakterene på. Samtidig er det også noe veldig tiltalende med en live-action-tilnærming som Stranger Things, med en episodisk struktur som fanger mysteriet, nostalgien og den emosjonelle tonen i spillene. Echo Generation-universet har et stort potensial for historiefortelling utover spillene."

Hvis du ennå ikke har spilt Echo Generation 2, må du huske å lese vår dedikerte anmeldelse, og for mer fra Cococucumber og Gauvreau, sjekk ut det komplette intervjuet også.