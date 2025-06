Code Vein II: Anime Soulslike-serien tar en ny spennende vri

Det var definitivt et tema på årets Summer Game Fest. I løpet av det lange showet dukket det opp mange forskjellige utviklere for å bevise at den Souls-lignende undersjangeren fortsatt var et fokuspunkt for skapere og studioer over hele verden. Uansett om det fortsatt tenner en gnist i deg eller ikke, har mange av disse spillene en tendens til å se like ut og spille på en kjent måte også. Bandai Namcos Code Vein -serie forsøker i det minste å omgå forventningene en smule ved å tilby en anime-inspirert presentasjon, og i det kommende Code Vein II kan vi helt klart forvente noe lignende.

Jeg vet dette ettersom jeg nylig hadde sjansen til å sjekke ut en haug med spilling av Code Vein II, i en hands-off-presentasjon der mange av de nye elementene og funksjonene ble forklart og vist frem.

HQ

Før jeg går inn på detaljene i denne spillpresentasjonen, la meg bare diskutere det sjelelignende temaet en gang til. Jeg tror at det er behov for innovasjon i denne sub-sjangeren, en måte å presse utover de typiske bålene og den mørke fantasy-estetikken som vi ser så ofte. Når det er sagt, faller Code Vein II ikke helt i samme felle som mange andre Soulslikes, og ja, dette skyldes delvis anime / manga-utseendet, men også på grunn av hvordan dette eventyret ser ut til å være mindre stivt enn noen av konkurrentene i rommet.

Uansett, historien. Code Vein II er ikke bare en oppfølger, men en fullstendig nyfortolkning av serien. Det jeg mener med dette er at du kan se frem til en fortelling som samtidig som den er knyttet til originalen, også tilbyr en helt ny historie, en ny verden, oppdaterte spillsystemer og mer. Handlingen vil ikke bare ta fansen med på en vandring i nåtiden, men også dypt inn i fortiden, rundt 100 timer før den "moderne" dagen. Hvorfor det? Denne historien handler om å redde fremtiden ved å endre fortiden.

Dette er en annonse:

Kort fortalt går verden under. Lunar Rapacis er i ferd med å tvinge verden i kne i moderne tid, og den har gjort det ved å angripe og forvandle de vampyriske og mektige Revenant -vesnene til hjerneløse Horrors, slik at de ikke lenger er i stand til å opprettholde eksistensen. Du tar rollen som en tilpassbar Revenant som kan reise tilbake i tid, sammen med følgesvennen Lou, i et forsøk på å stoppe Resurgence fra å nå sitt endelige punkt i Lunar Rapacis, og det er her det doble tidslinjeelementet kommer inn i bildet.

Med denne ideen på plass reiser du rundt i et nytt område, en ødelagt by (i begge tidslinjer, men betydelig mer ødelagt i nåtiden), der du møter nye allierte og kjemper mot utallige trusler og monstre i et forsøk på å redde verden fra dens dystre skjebne. Det er utvilsomt en rød tråd som styrer eventyrene dine, men dette ble ikke nevnt i spillfilmen. Det som ble fremhevet er de mange forskjellige spillmekanikkene og hva du kan forvente fra et kamp- og utforskningssynspunkt.

Dette er en annonse:

I kamp er det tradisjonelle Soulslignende Code Vein -formatet med å slå, blokkere, unngå og rive av hardtslående evner tilbake som du forventer. Det samme gjelder de ulike kombinasjonssystemene som gjør at du kan slå en fiende, få den til å blø, og deretter bruke et drain-angrep for å tappe den for livskraft og fylle opp ichor-baren din for å komme videre mot å kunne slippe løs ødeleggende evner. Og ettersom Code Vein II også prioriterer spillerens handlefrihet og lar deg skape den karakteren du ønsker og spille dem som du vil, er Blood Codes -systemet tilbake, selv om vi blir fortalt at dette nå blir fremhevet med boosts.

Så ja, det er kjent for Code Vein, men det er også litt annerledes fordi i de syv årene som vil ha gått mellom de to spillene når Code Vein II ankommer, vil du legge merke til en betydelig forbedring i grafikk og grafikk som fremdeles hyller den nydelige anime-stilen. Det er mange nye våpentyper å finne og mestre, totalt syv alternativer, og da er ikke de mange spesialalternativene som kan lages etter bosskamper eller visse oppdrag inkludert. For å hjelpe deg med å utforske verdenen ytterligere - på reise mellom kjernehistorien og minifangehullene rundt omkring - er det nå et motorsykkelkjøretøy du kan lene deg på. I tillegg kan du forvente deg mer fancy og eksplosive avslutninger, et heroisk lydspor, flere antrekk som kan tilpasses, langt flere fargepalettalternativer og over 20 voice over-alternativer, og ikke minst et enormt redesignet kompis-system.

En av Code Veins beste funksjoner er forbedret og doblet, og tilbyr nå et mer komplekst og kreativt alternativ som gjør det mulig for deg å utstyre partnerne dine med ekstra bevegelser og evner som har omfattende effekter i kamp, og som til syvende og sist gjør co-op enda mer engasjerende. Og dette gjelder ikke bare hvordan Lou fungerer, for vi har blitt fortalt at du vil møte en rekke andre Revenant -allierte på reisen, som hver og en kan gjøre unike og spesielle ting.

Code Vein II vil ikke bare være en oppfølger som byr på større og mer actionfylte kamper og bossmøter (som det absolutt vil), det er et nytt kapittel som ser på den Souls-lignende sektoren som helhet og videre tar sikte på å skape sin egen nisje innenfor den. Visst, dette er en action-RPG, noe som betyr at det ikke vil være for alle, men hvis du likte originalen, og kanskje er litt trøtt av hæren av mørke, bålfylte alternativer, Code Vein II former seg til å være en å se på.