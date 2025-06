Code Vein II annonsert med planer om lansering i 2026

Vi er mindre enn en fjerdedel av veien gjennom Summer Game Fest i år, men allerede er det litt av et tema. Etter Mortal Shell II som sparket i gang sendingen, dukket Bandai Namco nettopp opp for å presentere oppfølgeren til Code Vein for verden.

Dette spillet, som bare er kjent som Code Vein II, vil bygge videre på den anime-lignende estetikken i det første spillet og det action-RPG-lignende Soulsoppsettet for nok en gang å levere utfordrende kamper som fans av denne typen spill kan mestre.

Foreløpig har vi bare fått en kort smakebit av spillet i en trailer som for det meste var filmatiske opptak. Det traileren avslørte var at spillet vil lanseres så snart som neste år og på PC, PS5 og Xbox Series X / S-konsoller.