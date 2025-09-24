Code Vein II vil være ute etter å sparke i gang 2026

HQ

Vi ser ikke ofte mange spill som lanseres i januar, noe som gjør at måneden blir noe ufruktbar. Men Bandai Namco ser tydeligvis muligheter der andre ikke gjør det. Vi sier dette fordi utvikleren har kunngjort lanseringsdatoen for Code Vein II som en del av kveldens State of Play -showcase.

Med debut så snart som 30. januar 2026, vil Code Vein II nå sannsynligvis bli en av de første store lanseringene på nyåret, og sette presedens for andre som følger i månedene etterpå.

Og for å markere denne kunngjøringen har vi også blitt presentert med massevis av nytt spill for tittelen, som du kan se nedenfor, i tillegg til å lese vår siste forhåndsvisning for å se om Code Vein II bør være på ønskelisten din.