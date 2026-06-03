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F1 25

Codemasters deler detaljer om hvordan Madring-banen vil bli innlemmet i F1 25s sesongpakke for 2026

DLC lanseres offisielt i dag.

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Vi har jevnlig dekket endringene som er planlagt for F1 25 gjennom 2026 Season Pack, og om dette emnet, og siden det nå er lanseringsdag for DLC, er det på tide å endelig diskutere hva Madring-kretsen i den spanske hovedstaden vil bringe til bordet.

Formel 1-fans vil være altfor kjent med planene om å innlemme Madrid som en ny destinasjon på F1-kalenderen, i form av en spesialbygd gatebane kjent som Madring, som vil passere mange ikoniske landemerker og interessepunkter rundt i byen. Vi blir fortalt at denne banen er bygget ved hjelp av tidlige CAD-data, og at hvert hjørne "omhyggelig" er bygget for å være "så autentisk som mulig".

Codemasters bemerker at banen har blitt konstruert i spillet før den til og med har blitt kjørt på, noe som betyr at for denne pakken og F1 25, vil det ikke være en LIDAR-bane, ettersom dataene rett og slett ikke eksisterer ennå.

Det utvikleren bekreftet, er at Barcelona-banen ikke blir erstattet i mesterskapskalenderen i spillet, noe som betyr at du, i motsetning til den virkelige sporten, vil kunne ta to turer til Spania mens du jakter på sølvtøy.

Vil du sjekke ut F1 25 2026 Season Pack i dag?

F1 25F1 25

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ANMELDELSE. Skrevet av Marcus Persson

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