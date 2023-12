Codemasters er den siste utvikleren som rammes av oppsigelser.

HQ

Det er faktisk nesten på dagen en måned siden Codemasters lanserte EA Sports WRC og et halvt år siden F1 23 hadde premiere, og studioet ble kjøpt opp av EA for bare to år siden. Men dette gir dessverre ingen beskyttelse mot oppsigelsesbølgen som har rammet spillbransjen det siste året, og nå rapporteres det at studioet er tvunget til å si opp ansatte.

EA bekrefter saken i et brev tilIGN og skriver:

"Virksomheten vår er i stadig endring, og vi streber etter å levere fantastiske spill og tjenester som holder spillerne engasjerte, tilkoblede og inspirerte. Av og til krever dette at selskapet gjør mindre organisatoriske endringer for å tilpasse teamene og ressursene våre til skiftende forretningsbehov og prioriteringer. Vi fortsetter å jobbe tett sammen med dem som berøres av disse endringene, og gir dem den støtten de trenger gjennom hele prosessen."

Vi vet ennå ikke nøyaktig hvor mange som er berørt, og om noen prosjekter vil bli kansellert som følge av dette. Vi forventer å høre mer om dette i løpet av de neste dagene, etter hvert som reduntant-ansatte deler detaljer. Som vanlig krysser vi fingrene for at det går bra for alle som er berørt.