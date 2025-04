Codemasters mister WRC-lisensen når EA stopper serien

HQ

I går meldte Bloomberg at EA innleder en ny runde med oppsigelser, og kutter 400 utviklere - 100 av dem fra Respawn Entertainment (Titanfall, Apex) og rundt 300 fra andre EA-eide studioer. Blant de berørte er ansatte fra Codemasters, som nå legger ned all utvikling på EA Sports WRC og returnerer lisensen til World Rally Championship-organisasjonen.

Ifølge anonyme kilder i studioet har Gamereactor fått vite at Dirt Rally 2.0 solgte over seks millioner eksemplarer, mens EA Sports WRC ikke engang nådde 600 000 solgte enheter - tydeligvis hovedgrunnen til at EA nå trekker ut støpselet. Nedenfor finner du Codemasters' offisielle uttalelse om nedleggelsen, som ble sluppet tidligere i dag.

Kjære Rally-fellesskap :

Enhver stor reise finner til slutt sin målstrek, og i dag kunngjør vi at vi har nådd slutten på arbeidet med WRC. Etter lanseringen av EA Sports WRC i 2023 blir sesongen 2024, inkludert den nylig lanserte innholdspakken Hard Chargers, vår siste utvidelse. Inntil videre setter vi utviklingsplanene for fremtidige rallytitler på pause. Du kan være trygg på at EA Sports WRC vil fortsette å være tilgjengelig for eksisterende og nye spillere. Vi håper det fortsatt vil være en kilde til glede, spenning og rallyglede. Vi har lagt ned hele vårt hjerte i å lage det for fansen, og vi vet at dere vil holde lidenskapen i live.

Vårt WRC-partnerskap var en slags kulminasjon på Codemasters' reise med offroad-racing, som har strukket seg over flere tiår gjennom titler som Colin McRae Rally og DiRT. Vi har gitt alle rallyentusiaster et hjem, og vi har utrettelig jobbet for å flytte grensene og gi dem den spennende opplevelsen av å kjøre på kanten av det umulige. Vi har samlet utrolig talentfulle racingutviklere, jobbet med noen av sportens ikoner og fått muligheten til å dele vår kjærlighet til rally. Takk til alle fansen som har vært og fortsetter å være en del av rallyreisen vår.

WRC (organisasjonen) kunngjorde samtidig at de har avsluttet samarbeidet med EA og Codemasters, og at de nå har solgt lisensen til andre utviklere som vil ta spillserien i "nye og interessante retninger".

Så nå er det slutt. Veien er slutt.