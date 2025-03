Codemasters viser frem den første titt på F1 25 gameplay

Det er bare noen timer siden vi rapporterte om nyheten om coverstjernene til det kommende F1 25, det neste kapittelet i Formel 1-racingserien fra Codemasters. På den tiden nevnte vi at det skulle være en stor avsløring i ettermiddag, og dette har nettopp skjedd.

Vi har nettopp blitt presentert for en stor titt på gameplay for F1 25, som ble introdusert av Iconic Edition frontfigur Ferraris Lewis Hamilton. Spillet vil forbedre racingdynamikken og realismen gjennom teknologiske nyvinninger, men vil også se en retur av noen fan-favorittelementer også.

I spissen står Braking Point 3, som fortsetter historien om Konnersport-teamet, som etter å ha kjempet i midten og bakerst i feltet i årevis, endelig har funnet veien til fronten av startfeltet for å utfordre Red Bull om mesterskap, samtidig som et dramatisk øyeblikk truer teamets håp om suksess.

På toppen av dette kan vi forvente at My Team kommer tilbake og tilbyr en måte for fansen å bygge sin egen konstruktør og jakte på suksess mot de etablerte resten. Vi blir fortalt at denne modusen vil tilby "nye ansvarsområder" både som fører og teamleder.

Ettersom den store Joseph Kosinski F1-filmen debuterer i sommer, vil det være en tilknytning til dette spillet. Etter lanseringen loves det spillkapitler som dreier seg om det fiktive AXGP-teamet fra filmen, og alle som får tak i en kopi av Iconic Edition av spillet, vil få noen temakosmetikk å bruke, inkludert i F1 24, og tre dager med tidlig tilgang til den kommende oppfølgeren.

Til slutt blir vi fortalt at Ego -motoren har sett noen forbedringer som betyr økt kretsautentisitet gjennom bruk av LiDAR-systemer. I hovedsak kan du forvente et penere og mer realistisk spill.

Når det gjelder når F1 25 vil debutere, er den fullstendige lanseringen planlagt til 30. mai på PC, PS5 og Xbox Series X / S. Du kan se avsløringstraileren nedenfor, og du kan holde deg oppdatert for mer Deep Dives om spillet i ukene som følger.