Coffee Stain avduker Into the Unwell

Coffee Stain Publishing, kjent for suksesser som Valheim, Deep Rock Galactic og Satisfactory, har avduket et helt nytt spill - denne gangen med det svenske studioet She Was Such a Good Horse (muligens det beste utviklernavnet noensinne) i førersetet: Into the Unwell.

Spillet, som har en unik tegneserieestetikk, beskrives som et co-op action roguelike, og slike kan det ærlig talt aldri bli for mange av. Det lanseres snart i Steam Early Access, og du kan allerede registrere deg for spilltesting på Into the Unwells Steam-side.

Som Mouse: P.I. For Hire og Cuphead henter Into the Unwell visuell inspirasjon fra 1930-tallets gummislangeanimasjon. Det ser like glatt ut som det er underholdende. I en pressemelding beskriver Coffee Stain Publishing spillet slik :

"Into the Unwell setter en whack'n'slash-vri på actionrogueliten, der spillerne tar rollen som diverse utskudd. Spillerne kan spille alene eller sammen med opptil tre venner, og de må bruke karakterenes laster til sin fordel mens de kjemper seg gjennom en rekke surrealistiske roguelite-nivåer.

Kaotiske kamper og plattformspill blandes med en forskrudd versjon av 1930-tallets gummislange-kunststil, og spillerne befinner seg i en tegneserieaktig feberdrøm der de møter eksentriske, antropomorfe fiender og kjemper mot like bisarre som krigerske bosskamper. Etter hvert som spillerne kommer seg gjennom kaoset, kan de låse opp nye spillbare figurer, oppgradere et arsenal av uortodokse våpen i Anvil og samle Talent Stars for å frigjøre særegne krefter.

Into the Unwell lanseres snart på Steam Early Access, og lover en herlig fortvilet reise gjennom sinnene til mistilpassede, der det å kjempe mot indre demoner, bruke sprø våpen og omfavne omveltninger er en del av opplevelsen."

Som nevnt - Early Access kommer snart, og du kan registrere deg for testing allerede nå. Det er ikke sagt noe om en endelig utgivelse ennå, men frem til da kan du glede deg over traileren nedenfor.