Coffee Stain om Satisfactorys fremtid: "Vi kommer ikke til å forlate Satisfactory etter 1.0"

HQ

Nå som Satisfactory har forlatt Early Access og debutert i en 1.0-tilstand, lurer du kanskje på om utvikleren Coffee Stain anser spillet som ferdig og komplett. Vi spurte det svenske teamet om deres holdning til akkurat denne saken under vår tid på Gamescom, og de bekreftet at det ikke vil være tilfelle i det hele tatt.

Under intervjuet bekreftet art lead Torsten Gunst: "Vel, først og fremst vil vi ikke forlate Satisfactory etter 1.0. Vi sier ikke bare 'Ferdig, kjøp, ha det gøy.' Vi er ikke sikre på hvordan vi kommer til å gjøre det, men vi er helt sikre på at vi fortsatt vil legge kjærlighet i Satisfactory. Så vi vil fortsette å utvikle ting for spillerne. På hvilken måte har vi ikke tatt tak i det ennå. Vi er nødt til å se nærmere på det. Spørsmålet er hvordan og hva, men det kommer til å skje. Det kommer til å få litt mer kjærlighet."

Så i tillegg til at en konsollutgave er på trappene, kan Satisfactory-spillere være sikre på at det vil komme mer støtte for spillet etter hvert.

Husk å se hele intervjuet med Coffee Stain nedenfor, der vi også snakker om hvordan den kunstneriske retningen ble til, noen av de sprøeste kreasjonene i spillfellesskapet og hvorfor spillet er perfekt for alle aldre.