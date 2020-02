Seattle, USA. Året er 2020. Det er en storby på USAs vestkyst slik vi kjenner den, med det samme klimaet og den samme storbyfølelsen vi er vant med. Likevel er ikke denne utgaven av Seattle helt lik den vi kjenner fra vår egen verden. I denne varianten av Seattle bor det nemlig kun én rase, mennesker. Likevel klarer de å diskriminere og gjøre forskjell på hverandre basert på småting som hudfarge, nasjonalitet, kjønn og religion. Man skulle tro en verden bestående av kun én rase ikke ville ha problemer med rasisme, men realiteten er dessverre en helt annen.

Avsnittet over skildrer ikke handlingen i Coffee Talk, men er et utdrag fra boka som Freya, en av rollefigurene i spillet, holder på å skrive. For rollefigurene i Coffee Talk er en slik setting nemlig som reneste bisarre fantasy-settingen å regne. Coffee Talk er nemlig et spill satt til Seattle i år 2020, men hvor mennesker, alver, orker, succubi, vampyrer, varulver og alle slags fantasiraser bor side om side i en moderne verdensmetropol. Felles for dem alle er at vampyrer og varulver i likhet med mennesker setter pris på en god kopp kaffe, og flere av dem finner veien til kafeen din som av ulike årsaker kun er åpen etter at sola har gått ned. Når Freya forteller stamkundene på kaféen om bokideen sin - en verden med bare én rase, men der problemer som rasisme og diskriminering fortsatt er et problem - er reaksjonene fra de andre gjestene blandede.

Coffee Talk er et indiespill utviklet og lansert av det indonesiske indiestudioet Toge Productions. Indonesia er et land med rik kaffetradisjon, og Coffee Talk er et spill som fokuserer på det sosiale og terapeutiske aspektet en god kopp kaffe i atmosfæriske omgivelser kan ha for både kropp og sjel. Med en pikselgrafikk inspirert av 90-tallsanime og lo-fi jazzmusikk på øret skal du ta imot bestillingene fra alver, orker og mennesker som besøker kaféen din, og dine evner som barista vil til en viss grad avgjøre hvilken retning samtalene tar videre.

Alle drikkene i spillet skal ha tre ingredienser, verken mer eller mindre. Til å begynne med har du tilgang på ganske få ingredienser, men etter hvert som spillet går sin gang får du inn flere råvarer og flere muligheter. Hvilken rekkefølge du blander ingrediensene har også noe å si for resultatet, noe som er viktig å ha i tankene når kundene kommer med litt mer vage bestillinger. Når du har oppdaget en drikk vil denne bli lagt til bryggelista di på mobiltelefonen, som du også kan benytte deg av for å se på kundenes profiler i sosiale media eller styre bakgrunnsmusikken. Det hele er en avslappende prosess, og lyden av ingredienser som tilberedes og baristamaskinen som durer er nok til å senke pulsen din mangfoldige hakk mens du spiller.

Dersom du lager en eller annen form for latte kan du også utsmykke drikken med latte-kunst før du serverer den (ikke at noen av kundene studerer kunsten og skryter av den før de drikker, utakknemlige barbarer ...). Dette er den mest frie og kreative delen av spillet, og det er samtidig en god introduksjon til å lære seg hvordan man lager latte-kunst. Dessverre gir ikke spillet deg noen gode tips og triks om dette, og du må dermed lære deg å skape kunst ut ifra den harde og brutale prøve-og-feilemetoden.

Det er ikke noe høyt tempo i spillet, og som visual novel-spill flest er det rollefigurene og samtalene som er i fokus her. Dermed står og faller mye av spillopplevelsen på hvordan man opplever rollefigurene, og Coffee Talk gjør det meste riktig. Det er en fargerik og variert gjeng man møter på gjennom spillets gang. Settingen med forskjellige raser i en moderne storby er spennende og interessant, og mange av rollefigurenes gleder og sorger oppleves som troverdige ut ifra settingen uten at det er altfor langt ifra vår egen hverdag og egne problemstillinger. Her møter du på et par der han er en alv og hun er en succubus, et forhold foreldrene deres har store problemer med å tolerere ettersom de to rasene går dårlig overens. Her møter du på varulven som forsøker å finne det beste botemiddelet mot raseriutbruddene han får hver fullmåne, og som kommer til kafeen for å henge med sin veganske vampyrbestevenn. Du møter forfatterspiren Freya som bestemmer seg for å skrive om de interessante menneskene hun møter på kafeen, og du møter Aqua fra Atlantis som har kommet til USA for å studere og skape en bedre fremtid for sin familie, noe som viser seg å være vanskelig takket være restriktiv innvandringspolitikk. Historiene er mange, og til tross for fantasysettingen er det ikke vanskelig å finne paralleller til vår egen verden og våre egne problemstillinger.

Coffee Talk gjør imidlertid den feilen av å satse litt for mye på det trygge og det komfortable. Verken rollefigurer eller problemstillinger hever seg fra å være greie til å være fantastiske, og man savner den ekstra nerven som gjør at spillet klarer å heve seg og skille seg ekstra ut. Dette gjør spillet litt mer tilgjengelig for et større publikum med tanke på både alder og preferanser, men det medfører også at spillet blir litt mer kjedelig enn det burde vært. Her hjelper det heller ikke at musikken i spillet blir veldig monoton og tam i lengden, selv om den passer godt til spillets setting. Sammenligner man Coffee Talk med for eksempel VA11 HALL-A, som hadde en langt mer finslipt egenart med sin edgy tone og utsøkte musikk, blir dette baristaspillet litt for komfortabelt til sitt eget beste.

Coffee Talk er totalt sett et fint lite spill om kaffekoppens plass i det gode samtalerommet. Med en interessant setting og fargerike rollefigurer er det alltid interessant å se hvem som kommer inn døra denne gangen, og å eksperimentere seg frem til riktig drikk er overraskende tilfredsstillende. Spillet mangler kanskje brodden og finessen som kunne hevet det til en enda bedre spillopplevelse, men om du har noen timer til rådighet og har lyst å prøve deg som barista er det bare å kjøre på.