Seattle er ikke bare en av de største amerikanske storbyene på nordvestkysten av statene som kan skryte på seg storheter som radioverten Frasier og glitrende vampyrer fra en viss bokserie som ikke bør nevnes ved navn. Det er også en by preget av mye regn og gråvær, et slags amerikansk svar på Bergen om du vil (skjønt, ikke helt nøyaktig - mens Bergen har i snitt 239 regndager i året, har Seattle «bare» 156 dager). Med den slags klima passer det ekstra godt å trekke inn fra det sure været, tre inn i et koselig lokale og nyte noe varm drikke sammen med nye og gamle bekjentskaper fra alle slags samfunnslag.

Dette er i bunn og grunn settingen for de indonesiske Coffee Talk-spillene, hvor du inntar rollen som kombinert barista, samtalepartner og hobbypsykolog. Den største forskjellen fra virkeligheten er imidlertid at de aller fleste kafégjestene i Coffee Talk ikke er vanlige mennesker, men fantasiskapninger som orker, vampyrer, varulver, alver, succubi og lignende. I Coffee Talks verden er ulike raser en helt vanlig del av verdensbildet, og dette gir også grobunn for noen spennende vinklinger på viktige samfunnstema.

Etter lanseringen av Coffee Talk i 2020 har dessverre seriens hovedskaper Mohammad Fahmi gått bort, men heldigvis har det øvrige teamet i Toge Productions klart å fortsette arbeidet med oppfølgeren, slik at vi nå kan vende tilbake til den koselige kaféen og brygge det som de fargerike gjestene behager.

I det store og det hele er Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly ganske likt forgjengeren. Man har den samme kafeen, den samme settingen, flere av stamgjestene vender tilbake, og spillet er i all hovedsak en visual novel hvor spillerens aktive handling først og fremst går ut på å lage de rette drikkene. Helt identisk er det likevel ikke. Coffee Talk følger omtrent den samme tidsprogresjonen som det virkelige liv, slik at det har gått tre år i spillet også siden begivenhetene i forgjengeren (et spill fra 2020 hvor handlingen foregikk samme år). Dette betyr at gamle spillere vil få et innblikk i hvordan historien til de ulike gjestene i det første spillet har utviklet seg siden de først stiftet bekjentskap med dem. Er man en ny spiller får man et greit innblikk i hvem de ulike rollefigurene er, så man behøver strengt tatt ikke ha spilt det første spillet, men det er unektelig en bonus med tanke på at man her får følge opp relasjonen man etablerte i det første spillet. Med tanke på at ingen av Coffee Talk-spillene er særlig lange er det derfor anbefalt å ta en runde med forgjengeren først for å se om Episode 2 kan friste.

Det er imidlertid ikke bare gamle stamgjester som snubler over denne mystiske kafeen som kun er åpen etter at det mørkner. Denne gangen får du blant annet stifte bekjentskap med blant andre satyren Lucas, en ung influencer på jakt etter en ny måte å lage meningsfullt innhold på, og bansheen Riona, som jobber som budbilsjåfør og drømmer om å bli sangerinne for å bryte ned fordommene knyttet til hennes rase.

Å høre på disse historiene og gradvis grave frem de dypere lagene ved å servere de korrekte drikkene er en sentral og god del av spillopplevelsen, og for det meste lykkes spillet på dette området. Spillet berører viktige tema som rasisme, identitet, fordommer, familierelasjoner, forventningspress og giftig kultur på nettet. Likevel klarer spillet aldri å gå like dypt og engasjerende som jeg skulle ønske, spesielt med tanke på den kreative settingen hvor vår ekte verden blandes med fantasiskapninger. Heller ikke denne gangen klarer spillskaperne å ta de tøffe samtalene eller de vanskelige samfunnstematikkene til et like reflektert og opprivende nivå som det både kunne og burde gjøre, og de fleste samtalene blir dermed litt overfladiske selv om du merker at skaperne prøver å gå dypere ned i materien. Dette gjør at Coffee Talk Episode 2 ikke når helt opp til lignende spill i samme sjanger, hvor VA-11 HALL-A: Cyberpunk Bartender Action kanskje er den beste i klassen. Av de nye rollefigurene lykkes spillet bare delvis med å skape en god relasjon til dem, hvor nevnte Riona kanskje er den mest interessante av dem.

Som spiller handler din aktive rolle om å lage drikkene kundene ber deg om, og også her er det foretatt noen justeringer siden sist. Den største nyheten er at du nå har flere ulike sorter te du kan servere, hvilket forklarer undertittelen «hibiscus & butterfly». Noen ganger forklarer kundene deg i detalj hva du skal bruke i drikken, mens andre ganger må du gjette deg frem ut ifra tidligere samtaler eller hva slags humør de er i. Det høres kanskje ikke spennende ut, men om du først drømmer om å drive en koselig liten kafé ala Coffee Talk er det overraskende tilfredsstillende å treffe blink på hva slags drikk kunden din trenger akkurat nå.

En annen mekanikk som er lagt til er at kundene nå kan legge igjen eller glemme gjenstander som så havner i en skuff bak bardisken. Deretter blir det opp til deg som barista å levere disse gjenstandene til de rette personene når de får servert drikkene sine. Om du glemmer å levere noe eller gir en ting til feil person kan dette styre visse dialoger og historietråder i en helt ny retning, og dette sørger for at Coffee Talk 2 har en høyere gjenspillbarhet enn forgjengeren. Det er ikke et stort spillmekanisk tilskudd, men det gir spillet et lite løft likevel.

Et lite løft får man også på den audiovisuelle fronten. Den grafiske stilen er fortsatt den samme og gir lette 90-tallsvibber, og visuelt sett er Coffee Talk-spillene behagelige å se på med fargerike rollefigurer og lun atmosfære. Dette underbygges av musikken til Andrew Jeremy, som vender tilbake med sine behagelige lo-fi-toner for å skape den rette følelsen av ro og velbehag. Lydsporet føles mye skarpere og mer variert denne gangen enn tidligere, og dersom man følger visse historietråder kan man også låse opp noen citypop-inspirerte låter som varierer musikken noe, så det er tydelig at Jeremy har lært mye siden sist. Den største svakheten teknisk sett er at spillet ikke lar deg justere skriftstørrelse, noe som medfører at spillet kan bli litt tungt å lese når man spiller i håndholdt modus på Switch.

Hvis historien i spillet alene ikke er nok til å slukne kaffetørsten din byr spillet også på en Endless-modus hvor du kan mikse drikker i det uendelige. Du kan da velge mellom en fri-modus som bare lar deg mikse og trikse så mye du vil for å oppdage nye kombinasjoner og oppskrifter, eller en Challenge-modus hvor kundene kommer på rekke og rad med konkrete bestillinger som må leveres innenfor en tidsfrist. Dette gir spillet litt mer holdbarhet, men er samtidig ikke variert nok til å holde på spilleren i lengden.

Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly er i likhet med forgjengeren et utrolig deilig og avslappende spill, og dersom du drømmer om å drive en liten kafé hvor både du og kundene dine er skjermet fra hverdagens kjas og mas er dette et spill som trolig vil falle i smak hos deg. Her er det ikke noe stress eller avanserte spillmekanikker å sette seg inn i, kun god stemning, chill musikk og interessante samtaler å følge med på. Spillet mangler riktignok dybden og variasjonen som trengs for å løfte opplevelsen opp til et høyere nivå, men det er likevel nok å anbefale her til den som vil ha en liten kaffepause mellom vårens storspill.