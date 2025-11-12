Coffee Talk Tokyo brygger opp fantasi og følelser i mars

HQ

Hvis du alltid har drømt om å bli en fantasibarista, har Toge Productions og Chorus Worldwide noe morsomt i vente for deg. De jobber for tiden med Coffee Talk Tokyo og er tilsynelatende nesten i mål, ettersom de nå har annonsert lanseringsdatoen.

Det viser seg at vi kommer til å servere kaffe og drikke på PC, PlayStation, Switch og Xbox fra og med 5. mars. Spillet er selvfølgelig en oppfølger til Coffee Talk og Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly, og det grunnleggende og ganske koselige premisset er beskrevet som følger i pressemeldingen :

" Coffee Talk Tokyo foregår på en nattkafé i Tokyo, og inviterer spillerne til å gå inn i rollen som barista og brygge drinker som varmer hjertene til både mennesker og fantastiske vesener. Hver kopp påvirker tonen i hver eneste samtale, og avslører historiene, drømmene og kampene til et helt nytt persongalleri."

Høres dette ut som avslappende indie-hygge etter din smak? Sjekk ut den splitter nye traileren nedenfor.