Coffee Talk Tokyo vist frem i mer dybde under Wholesome Snack Showcase

Et av de mer lovende indiespillene som skal lanseres i begynnelsen av 2026, er utgiveren Chorus Worldwide Games og utvikleren Toge Productions' Coffee Talk Tokyo. Dette er en kaffebryggings- og samtalesimulator som utspiller seg i en herlig og koselig kafé i den japanske metropolen, og det kommer så snart som i mars.

Spillet kommer til de fleste plattformer (det være seg PC, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch og Steam Deck), og lanseres offisielt 5. mars 2025, og som en del av Wholesome Snack Showcase har vi nettopp blitt presentert for et nytt blikk på spillet som dreier seg om ni år gamle Erika når hun besøker kafeen sammen med moren Emi, og fortsetter å dele noen gode nyheter mens de voksne bestiller deilige drikkevarer.

Dette er helt klart et indiespill du ikke vil gå glipp av, og du kan se flere glimt av Coffee Talk Tokyo nedenfor.