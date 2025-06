Coin Crew avduker ambisiøs åpen verden-oppfølger til Escape Academy

Hvis du likte tiden din med å jobbe deg gjennom de forskjellige rømningsrommene og deres respektive gåter i utvikleren Coin Crews nylige Escape Academy, har vi noen veldig gode nyheter å dele.

Under Day of the Devs løftet utvikleren nettopp gardinen og presenterte for verden en fullverdig og veldig ambisiøs oppfølger. Tittelen er kjent som Escape Academy 2: Back 2 School, og vil by på en rekke nye utfordringer, gåter og rom som skal overvinnes, og utvider det karakteristiske og elskede gameplayet fra originalen. Men det vil gå et skritt videre ved også å introdusere en åpen verden, noe som gjør det til den første escape room-tittelen som presenterer gameplay på en slik måte.

For øyeblikket er alt vi har blitt gjort kjent med kunngjøringen av spillet, noe som betyr at bortsett fra å vite at det vil bli lansert på PC via Steam, har vi ennå ikke en utgivelsesdato eller et vindu. Vi har imidlertid en kunngjøringstrailer, som du kan se nedenfor.