Colin Farrell briljerer i traileren til The Penguin

Det er nesten et år siden vi fikk den første teaser-traileren til The Penguin, Matt Reeves' TV-serie i The Batman-universet, så jeg er ikke den eneste som har ventet spent på nyheter om den. Derfor har denne helgen fått en fantastisk start.

Warner Bros. har nemlig sluppet den første teaser-traileren for The Penguin som faktisk viser scener fra serien, og den får det til å virke som om Colin Farrell kan være enda bedre i denne enn i The Batman. Det er en dristig påstand, men måten han forteller denne historien på er bare fascinerende. Da er det fint å se at traileren avsluttes med å bekrefte at The Penguin får premiere på Max en gang i høst.