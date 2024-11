Colin Farrell kommer tilbake som Pingvinen for The Batman Part II og III

HQ

Den siste episoden av The Penguin ble sendt i går kveld, og Oswald Cobbs forsøk på å ta over gjengene i Gotham fikk en voldsom slutt. Hvis du ikke har sett finalen, vil vi ikke røpe den her, men vi har noen nyheter om når du kan få se The Penguin igjen.

I en samtale med The Hollywood Reporter snakket Colin Farrell om tilbakekomsten til sin karakter. "Jeg meldte meg på tre Batman-filmer, men jeg visste ikke om jeg skulle være med i den andre filmen", sa han, og avslørte at han ennå ikke har lest manuset til The Batman Part II. Men han vet at han kommer til å være med i noen scener. "Jeg ble fortalt at jeg har fem eller seks scener. Jeg har ingen forhåpninger eller forventninger. Jeg er virkelig en åpen bok, og det er slik jeg blir begeistret av ting eller ikke."

Når det gjelder en eventuell retur for en andre sesong av The Penguin, er Farrell mindre sikker, men er åpen for det på et par betingelser. "Hvis det er en god idé [for sesong to], og manuskriptet virkelig er muskuløst og like sterkt eller sterkere på papiret enn det var i den første sesongen, ville jeg selvfølgelig gjort det."

Vil du se Colin Farrell tilbake som Pingvinen? Hvis du vil lese våre tanker om hele den første sesongen, kan du sjekke dem ut her.