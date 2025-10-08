Colin Farrell og Tilda Swinton forenes i Ballad of a Small Player

HQ

Om noen uker kan fansen strømme til Netflix for å se den neste filmen fra regissør Edward Berger (All Quiet on the Western Front og Conclave). Prosjektet er kjent som Ballad of a Small Player, og filmen følger en kjeltring som ligger lavt i Macao, men som opparbeider seg alvorlig spillegjeld på grunn av sin voksende avhengighet som drives av de mange kasinoene i byen, og deretter ser vi hvordan denne mannen tilpasser seg presset som blir lagt på ham av en privatdetektiv som etterforsker fortiden hans.

Skurken, Lord Doyle, spilles av Colin Farrell og etterforskeren, Cynthia Blithe, av Tilda Swinton, og disse to filmtitanene spiller sammen med Fala Chen, Deanne Ip og Alex Jennings i denne filmen som har premiere om tre uker.

I henhold til den offisielle handlingen, blir vi fortalt: "Lord Doyle (Colin Farrell) ligger lavt i Macao - tilbringer dagene og nettene på kasinogulvet, drikker tungt og spiller bort de få pengene han har igjen. Han sliter med å holde tritt med den raskt voksende gjelden sin, og blir tilbudt en livline av den mystiske Dao Ming (Fala Chen), en kasinoansatt med sine egne hemmeligheter. I hælene på ham er imidlertid Cynthia Blithe (Tilda Swinton) - en privatetterforsker som er klar til å konfrontere Doyle med det han flykter fra. Mens Doyle forsøker å redde seg selv, begynner virkeligheten å stramme seg til."

Ballad of a Small Player har premiere på Netflix 29. oktober, og du kan se traileren for filmen nedenfor.