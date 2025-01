Colin Farrell om proteser etter Golden Globe-seier for The Penguin "Jeg antar at det er proteser fra nå av", sier han.

HQ Colin Farrell har vunnet sin tredje Golden Globe, denne gangen for sin gripende fremstilling av Oswald "Oz" Cobb i The Penguin, suksesserien fra Max. Prestasjonen hans fengslet både kritikere og publikum, og i takketalen sin sa Farrell humoristisk nok at det var de transformative protesene som ga Gotham-skurken liv. Serien, som er en dyster spin-off av Batman, har fungert som en bro mellom storfilmen og den etterlengtede oppfølgeren. Serien skildrer Oz Cobbs utspekulerte vei til makten i Gothams kriminelle underverden etter Carmine Falcones død. Farrells oppslukende prestasjon, kombinert med seriens skarpe historiefortelling, har gjort The Penguin til en av årets mest fremtredende serier. Bak kulissene uttrykte skuespilleren stor takknemlighet til teamet som var ansvarlig for hans forvandling, inkludert makeupdesigner Mike Marino, hvis arbeid gjorde Farrell nesten ugjenkjennelig. Han anerkjente også motspilleren Cristin Milioti, som briljerer i rollen som Sofia Falcone, og showrunner Lauren LeFranc for å ha skapt en så overbevisende fortelling. Mens ryktene svirrer om en potensiell andre sesong, og med Batman-oppfølgeren forsinket, lurer fansen på om vi kan få se Colin Farrell iført proteser igjen før den kappekledde korsfareren vender tilbake?