Colin Farrell om The Penguin: "Jeg vil aldri ta på meg den jævla drakten og hodet igjen"

Kanskje var det en slags ondskapsfull spøk å velge Colin Farrells Penguin som karakter å basere en spin-off-serie rundt. Skuespilleren er den eneste karakteren i Batman-universet som bruker så mye sminke og proteser, noe som ga Farrell ganske blandede følelser da han kom tilbake for serien.

"Misforstå meg rett - jeg elsket det - men det gikk litt inn på meg. Mot slutten klagde og stønnet jeg til alle som ville høre på meg at jeg for faen ville at det skulle bli ferdig", sa Farrell til Total Film (via GamesRadar). "Jeg prøvde å minne dem på at jeg hadde 'gretten takknemlighet'. Jeg var fortsatt takknemlig, og fortsatt beæret."

"Men da det var over," <em>fortsetter han. <em>"Da jeg var ferdig, tenkte jeg: 'Jeg vil aldri ta på meg den jævla drakten og det jævla hodet igjen'."

Avhengig av manuset til The Batman: Part 2, kan vi få se Oz tilbake i aksjon igjen. Kanskje Matt Reeves denne gangen kan skrive inn et seriøst vekttapsprogram for The Penguin, slik at Farrell bare trenger å ha på seg sminke og nese.