Colin Farrell skjønte ikke Matt Reeves' versjon av The Penguin før han så sminken

Colin Farrell ser ugjenkjennelig ut når han tar på seg dressen for The Penguin, men før han satte seg i sminkestolen i timevis var han ikke helt solgt på karakteren. Han stolte gjerne på Matt Reeves, men syntes egentlig ikke at hans versjon av den ikoniske Batman-skurken hadde nok plass til å blomstre.

I en tale på Zurich Film Festival (via Variety) fortalte Farrell om hva som trakk ham til karakteren, og det hele skyldes arbeidet til sminkør Mike Marino. "Jeg glemmer aldri da Matt [Reeves] sa: 'Kom hit, kom hit, kom hit'. Og han åpnet laptopen sin og sa: "Se! Det var første gang jeg så sminken ... og tannhjulene knasket", sa Farrell.

"Jeg tenkte at det var helt utrolig. Så ble manuset klart for meg. Jeg kunne se gjennom Mike Marinos fantasi og hver eneste lille flekk og hvert eneste arr. Karakteren så voldsom ut, men jeg kunne også forestille meg at det var en tristhet i deler av karakterens liv. ... Det ga meg så mye informasjon."

Farrell er kjent for å klage over å ha på seg drakten i timevis, men det virker også som om han innerst inne elsker Marinos arbeid, så mye at han presset på for å få laget The Penguin -serien. "Mikes sminkedesign var så ekstraordinært og virkelig rørende; det var veldig rørende å være en del av det... Så jeg følte at jeg var en del av Hollywoods historie da jeg gjorde den rollen. Det var virkelig kult. Men det var ingen plan for det. Det var fordi sminken var så ekstraordinær at jeg tenkte at det var bortkastet å bare ha fem scener av dette, ikke meg, i den. Vi kan gjøre så mye med denne vakre sminken som Mike har designet," sa han.

Både The Batman og The Penguin har blitt godt mottatt av fansen, og spesielt sistnevnte har fått mye fanfare takket være Farrells opptreden og Marinos sminkearbeid. Vi vet at The Penguin vil være tilbake i The Batman - Part II, men vi får se hvor stor rolle han får.