Collector's Edition av Blasphemous II kommer i 2024

I september i fjor kunngjorde Selecta Play at de forbereder en fysisk samlerutgave av The Game Kitchens siste hit, Blasphemous II.

I tillegg til fullversjonen av Blasphemous 2 på den plattformen du ønsker vil Collector's Edition inneholde en steelbook med eksklusive kunstverk, en trykt bruksanvisning laget av utviklerne sammen med et takkebrev fra The Game Kitchen-teamet, en "Marca del Martitio"-metallmynt, tre kunstkort med nye kunstverk, to CD-er med musikk komponert av Carlos Viola samt et CD-omslag med en kode for nedlasting av det digitale lydsporet, en trykt spillguide med over 60 sider med Blasphemous-lore, en kunstbok og et ekthetssertifikat, alt i en spesiallaget samlereske med førsteklasses finish.

Men vi sier ikke mer, for du kan se det på bildet og i den nye traileren nedenfor. I mellomtiden kan du ta en titt på anmeldelsen vår av Blasphemous II for å få litt hjelp til å komme i gang med botsøvelsen.