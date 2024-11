Colman Domingo må bevise sin uskyld i november

Netflix vil avslutte november måned med et siste stort tilskudd. Dette vil være thrillerserien The Madness, et show som spiller Colman Domingo i hovedrollen som en medieekspert som etter å ha oppdaget et drap dypt i Poconos, må kjempe for å bevise sin uskyld i forbrytelsen.

Serien kommer til Netflix 28. november, og i henhold til det offisielle plottet, blir vi fortalt: "Galskapen har Domingo i hovedrollen som medieekspert Muncie Daniels, som må kjempe for sin uskyld og sitt liv etter at han snubler over et drap dypt inne i skogen i Poconos-fjellene. Mens murene lukker seg, forsøker Muncie å finne tilbake til sin fremmedgjorte familie - og sine tapte idealer - for å overleve."

The Madness vil også ha Gabreille Graham, John Ortiz, Tamsin Topolski og Thaddeus J. Mixon i hovedrollene, og Stephen Belber står bak kulissene og regnes som skaperen og co-showrunneren sammen med den utøvende produsenten VJ Boyd.

Sjekk ut den første teaseren for The Madness nedenfor.